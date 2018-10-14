شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

الشارقة 24:

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بيوم "العصا البيضاء العالمي"، والمشاركة بمسيرة اليوم العالمي للعصا البيضاء، المعنية بفئة المكفوفين، والذي يصادف الـ 15 من أكتوبر كل عام، باعتبارها العلامة المميزة للمكفوفين، وأهمية التعريف بها، إضافةً لتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.

حيث تأتي مشاركة شرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، ومركز شرطة واسط الشامل، وفريق بصمة زايد، حرصاً من القيادة على دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم التي يجب توفيرها لمساعدتهم في الحركة دون عوائق، وتسليط الضوء على إنجازات وطاقات هذه الفئة والإسهام في دمجهم في المجتمع، وذلك بتضافر جهود مختلف مؤسسات المجتمع، لضمان توفير سبل السلامة والراحة لهم.

ويشير حمل العصا البيضاء لحاملها بأنه كفيف، وبالتالي يأتي دور المجتمع في التعاون مع الكفيف كواجب إنساني وديني يحتم عليه مساعدة الضعيف، وعدم إشعاره بهذا الضعف، وتكون مسؤولية الشرطة أكبر في هذا الجانب، لذلك جاءت مشاركة شرطة الشارقة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وتناشد شرطة الشارقة أفراد المجتمع بضرورة تقديم كل العون عند مشاهدتهم لأي شخص كفيف يريد عبور الطريق، بالإسراع في مساعدته، حتى يتسنى له الوصول إلى وجهته بأمان.