"مالية الشارقة" تعزز بيئة العمل الإبداعية بمبادرة "فكرة"

الشارقة 24:

تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين بمبادرة فكرة "جائزة فرق العمل والأفكار والإبداعية"، احتفت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الخميس الماضي، بفرق العمل المتأهلة إلى المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من المبادرة التي أطلقتها الدائرة بهدف تحفيز موظفيهم، وتشجيعهم على تقديم أفكار متميزة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل الإبداعية والابتكارية، وتطوير أدائها المؤسسي.

وكرم سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، الفرق المتأهلة خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للدائرة، بحضور عائشة عبد الله الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة، الأمين العام للجائزة، والمقيمين عبد العزيز النظري والسيد جاسم الحمادي، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، وجميع موظفي وموظفات الدائرة من مختلف الوحدات الإدارية.

وبعد عرض فيديو قصير عن المرحلة الثانية، قدمت الفرق المتأهلة إلى المرحلة الثالثة عروضاً تقديمية حول أفكارها ومشاريعها، حيث طرح فريق "ذا تيم" فكرة تدور حول تقديم التدريب الذكي لتعزيز مفهوم التعليم المستمر، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من الميزات التي توفرها التكنولوجيا الذكية التي تضمن كفاءة وفعالية التدريب ثلاثي الأبعاد وملاءمته بشكل أكبر مع موظفي دائرة المالية المركزية.

فيما عرض فريق "الناموس" تطبيقاً ذكياً مصمماً لتوحيد بوابة المعاملات الحكومية بإمارة الشارقة، ليسهل على مستخدميه مباشرة طلب خدمات مالية أكثر من جهة حكومية بدون جهد وبأسرع وقت، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة الشارقة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي والبلوك تشين.

واقترح فريق "النخبة" فكرة اختيار سفراء يمثلون القوة الناعمة للدائرة، وذلك لمد جسور التواصل مع الجهات والفئات المستهدفة، في حين عرض فريق "تحقيق الآمال" نظاماً تحفيزياً للموظفين يقوم بمكافأتهم، إلى جانب الفئات الخدمية للدائرة باستخدام معايير محددة وطرق مختلفة تتضمن نقاطاً تعطى للموظفين بناءً على إنجازاتهم وجهودهم الواضحة.

وقدم فريق "التطوير الابتكاري" اقتراحاً ببناء منظومة مالية حكومية للتصنيف العالمي 5 نجوم لتكون أول حكومة عالمياً في تبني هذه الفكرة وتطبيقها.

وثمن سعادة وليد الصايغ جهود فرق العمل المتأهلين للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة، بعد قيام لجنة مختصة بتقييم الأفكار والمشاريع والمبادرات المقترحة، ومن ثم قام الحضور من موظفي الدائرة في الحفل بالتصويت للفرق الأفضل من وجهة نظرهم، وحسب مدى تأثير أفكار هذه الفرق على مشاريع الدائرة وخطط عملها.