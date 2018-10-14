"كهرباء الشارقة" تبحث إنشاء محطات شحن للمركبات

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، محمد شادي رباح مدير المبيعات بشركة جنرال موتورز، وإياد واكد مدير أول مبيعات بشركة ليبرتي للسيارات، وعلي خالد نازال مستشار مبيعات بشركة ليبرتي، لبحث التعاون وسبل تزويد الهيئة بالسيارات الكهربائية، والتوسع في إنشاء محطات شحن لها في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

حيث دشنت الهيئة، منذ أكثر من عام، محطة لشحن السيارات ووفرت الخدمة مجاناً، للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية، مما يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الاجتماع، أن الهيئة تسعى إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تبني الأساليب الأكثر استدامة في الإمارة، بما يدعم مكانتها كمدينة صديقةً للبيئة، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة.

وكشف سعادته عن خطة الهيئة لتزويد أسطول مركباتها بعدد من السيارات الكهربائية، وإنشاء أكثر من 100 محطة شحن سيارات كهربائية تدعمها الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مجلس التخطيط العمراني في المراكز التجارية والمستشفيات، وأيضاً المراكز الخدمية الحكومية والشوارع الرئيسية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لتشمل جميع مناطق الإمارة، كما قامت بإنشاء أول محطة شحن صديقة للبيئة بالكامل ودعمها بألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح مواقف السيارات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد محمد شادي رباح مدير المبيعات بشركة جنرال موتورز، أن الشركة على استعداد للتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودعم توجهاتها وخططها الخاصة بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بمحطات شحن السيارات.