"طرق الشارقة" توفر خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة

الشارقة 24:

تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة لتوفير أعلى مستويات الراحة للجمهور، والوصول لأقصى معدلات الرضا لمستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة العاملة في الإمارة، وفرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة منذ بداية العام الجاري 2018، 57 جهازاً لاستدعاء مركبات الأجرة في كافة أنحاء إمارة الشارقة.

وأوضح الشيخ صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات بالهيئة، أنه تم إطلاق خدمة الاستدعاء الآلي عام 2015، حيث تم تركيب أول جهاز في مركز شرطة واسط الشامل، وذلك سعياً لتوفير أحدث الأجهزة والأنظمة التي تعمل على توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة، لاسيما في الأماكن التي تشهد ازدحاماً وكثافة رواد، مثل المستشفيات والمصالح الحكومية إلى جانب المراكز التجارية.

وكانت الهيئة أول من أطلق الخدمة على مستوى المنطقة، وتتيح الخدمة للأفراد استدعاء أقرب مركبة أجرة بكبسة زر إلى مكان الطلب في أسرع وقت، ويعطي الجهاز رقم لوحة السيارة والوقت التقريبي لوصولها إلى موقع طالب المركبة.

وأشار القاسمي، إلى أن الخدمة تم تدشينها مؤخراً في مستشفى الجامعة، ومركز تسهيل بمنطقة سمنان، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأجهزة 57 جهازاً في كافة أنحاء الإمارة، مثل مركز واسط الشامل، وإدارة المرور والتراخيص، وأيضاً متحف الشارقة العلمي والمستشفيات مثل الكويتي وفنادق شيراتون وسنترو واوشيانك بخورفكان.

مبيناً أن عدد الطلبات على خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة بلغ 25 ألف طلب خلال 9 أشهر، بمعدل 2777 طلباً شهرياً.