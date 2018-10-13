"شرطة الوسطى" تبحث التعاون مع "بلدي الذيد"

الشارقة 24:

عقدت إدارة شرطة المنطقة الوسطى والمجلس البلدي لمدينة الذيد، السبت، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة كل من العقيد أحمد عبد الله بن درويش، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بمدينة الذيد، وذلك بمقر المجلس بالذيد.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بهدف تذليل العقبات التي تعيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في مختلف المجالات، وإيجاد آلية تضمن توفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان لكافة أفراد المجتمع.

بدورهم أثنى أعضاء المجلس البلدي بكلباء، على الجهود الملموسة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة شرطة المنطقة الوسطى لخدمة المواطنين والمقيمين، وحفظ الأمن والاستقرار المجتمعي.