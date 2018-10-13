أيمن باروت يشارك في أعمال منتدى المجتمع العربي للطفولة بالقاهرة

الشارقة 24:

شارك سعادة أيمن عثمان باروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، التابع لجامعة الدول العربية، كضيف ومتحدث في أعمال منتدى المجتمع العربي للطفولة، الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، "أجفند".

وافتتحت أعمال المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، ا لسبت، بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وألقى الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، كلمة في بداية أعمال المنتدى، الذي يقام بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز.

وأكد باروت سعادته باختيار أعمال المنتدى، لتقام في فلك شعار قيم وهادف، بعنوان "التنشئة في عالم متغير.. عقل جديد لإنسان جديد لمجتمع جديد".

وأشار باروت، إلى أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، ستعمل على المساهمة في تنشئة الطفل وفق مبادئ الهوية العربية، واحترام ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، قدم باروت خلال لقائه مع الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ورؤساء الوفود العربية المشاركة، والمعنيين بالطفولة، شرحاً عن خطوات تأسيس البرلمان العربي للطفل، التابع لجامعة الدول العربية، بمقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم مباشر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تعزيز رؤيته لدعم الطفولة العربية وتمكينها.