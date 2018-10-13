"مساحة الشارقة" تطلع على المنظومة التخطيطية للمدن في اليابان

الشارقة 24:

اختتم وفد مهندسي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، زيارته إلى اليابان، والتي تأتي ضمن برنامج أفضل الممارسات لتخطيط المدن، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير".

واطلع الوفد، خلال الزيارة التي تضمنت مكتب التخطيط العمراني للعاصمة طوكيو، على المنظومة التخطيطية والتقسيمات التنظيمية واستعمالات الأراضي، إضافة إلى المؤثرات المباشرة لتلك المنظومة، وخاصة البيئية منها، والأساليب المتبعة لتقليل الغازات الضارة في جو المدينة.

كما زار الوفد وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، التي تعنى بتكامل المنظومة المعلوماتية، لجميع الجهات الحكومية، ودعمها لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة الإلكترونية.

واستعرض الوفد الخطة الجارية ليصبح مجتمع اليابان مجتمعاً "فائق الذكاء"، وما يتطلبه هذا الهدف من قواعد للبيانات، وأساليب مشاركتها على مختلف المستويات.

واختتم الوفد زيارته لطوكيو، متوجهاً في محطته التالية إلى سنغافورة.