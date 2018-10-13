"استراتيجية شرطة الشارقة" تدعم الخدمات والابتكارت الذكية

الشارقة 24 – وام:

يسعى قسم الابتكار واستشراف المستقبل، ورعاية المتعاملين في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى دعم وإبراز الخدمات والابتكارت الذكية التي تلبي احتياجات المستخدم، وتدعم أهداف القيادة الاستراتيجية، الرامية إلى الحد من الجريمة والوقاية منها، وضبط أمن الطرق وتقديم خدمات تنال رضا المتعاملين.

وأشارت النقيب نسيم سالم المشوي، بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى أن قسم الابتكار بالقيادة، أنجز منذ تأسيسه قبل 3 أعوام 25 ورشة ودورة تدريبية حول الابتكار واستشراف المستقبل وإدارة المشاريع، شارك فيها منتسبو الشرطة ومختلف الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، ورافقها تطبيق عملي إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية، بالتعاون مع شركاء القيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤسسة رواد، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز الفلك، وهيئة متاحف الشارقة.

وأضافت أن قسم الابتكار واستشراف المستقبل، يحرص سنوياً على المشاركة الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار، بهدف نشر ثقافة الابتكار بين العاملين في الدوائر الحكومية، وزوار منصات الابتكار، من خلال عقد ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي، والبيانات المفتوحة، واكتشاف المبتكرين، وعرض ابتكاراتهم من خلال وسائل الإعلام الخاصة بالشرطة، كمجلة الشرطي، وبرنامج الشرطي، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام .