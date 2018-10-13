"البيئة الآمنة للأطفال" محور ورشة عمل في شرطة الشارقة

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمركز الدعم الاجتماعي في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بالدولة، بمسرح إدارة ترخيص الآليات والسائقين، ورشة عمل تحت عنوان "كيفية التعامل مع ضحايا التحرش من الأطفال"، بحضور العقيد راشد المنصوري مدير مركز الدعم الاجتماعي، وعدد من الضباط والأخصائيين النفسيين من مختلف مراكز الدعم الاجتماعي بالدولة.

تضمنت الورشة التي قدمتها فاطمة علي المرزوقي مدير دار الرعاية الاجتماعية بالشارقة للأطفال، محاضرة نظرية للتعريف بمعنى التحرش بالأطفال، وأنواع وحالات التحرش، وأهمية اكتساب الأخصائيين الخبرة الكافية بإجراءات التقييم والتحقيق مع الأطفال ممن تعرضوا لحالات التحرش، وكيفية خلق البيئة الآمنة لهم لجعلهم أسوياء ومستقرين نفسياً كأقرانهم من الأطفال في المجتمع.