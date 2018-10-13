الطنيجي يشيد بجهود بدور القاسمي في دعم صناعة النشر

الشارقة 24:

ثمن عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في العام 1896.

وأكد الطنيجي أن جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تطوير صناعة النشر محلياً وعربياً جعلت من إمارة الشارقة "شمس الثقافة العربية"، كما بات معرض الشارقة الدولي للكتاب علامة فارقة في العالم أجمع، مشيداً بنجاح الشيخة بدور منذ تأسيسها لجمعية الناشرين الإماراتيين في خلق تقارب أكبر بين صناع النشر في الوطن العربي من جهة والعالم من جهة أخرى.