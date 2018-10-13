بن حليس يُثمن دور بدور القاسمي في نهضة صناعة النشر

الشارقة 24:

هنأ سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة فوزها بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، باعتبارها أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في العام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم.

وثمن بن حليس جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في إعادة صياغة صناعة النشر وتطويرها محلياً وعربياً ترسيخاً لدور إمارة الشارقة الرائد في مجال الثقافة والاهتمام بالكتب وصناعة النشر.

وأضاف أن فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهذا المنصب الدولي يُعد إنجازاً عربياً إماراتياً في صناعة النشر على المستوى الدولي، متمنياً لها التوفيق في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية خير تمثيل.