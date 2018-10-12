"أولياء الأمور" بدبا الحصن يهنئ بدور القاسمي بمنصب "الدولي للناشرين"

الشارقة 24:

توجه محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، بالتهاني والتبريكات إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة فوزها بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية تفوز بهذا المنصب.

وأكد رشود أن هذا الاستحقاق يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالثقافة وتمكين المرأة في كافة المجالات.

كما يأتي عن جدارة وتقدير لإسهامات وإنجازات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في المجال الثقافي، مؤكداً أن المنصب يُعد فخراً للعرب عامة ولدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة.