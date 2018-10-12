اكتمال استعدادات بلدية الشارقة للمشاركة في "جيتكس 2018"

الشارقة 24:

أكملت بلدية مدينة الشارقة، استعداداتها للمشاركة في جناح حكومة الشارقة، بأسبوع جيتكس للتقنية 2018، من خلال عرض وإطلاق العديد من المشاريع الذكية والمبتكرة، والتي تعكس حرص البلدية على تقديم خدماتها وفق أعلى المستويات، وتطويع الذكاء الاصطناعي، لجعله منهج عمل في مختلف المجالات والخدمات بما يسهم في تعزيز مكانتها.

كما تستهدف هذه المشاريع جميع المتعاملين، وتخدم شريحة كبيرة في المجتمع.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص دائماً على جعل منظومة العمل أكثر سهولة ويسراً، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من المتعاملين مع البلدية، كونها تقدم خدمات في كثير من المجالات.

وأضاف أن هذه المشاريع التي سيتم الإعلان عنها، خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018، المقام في الفترة من 14-18 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تؤكد حرص البلدية وجهودها الكبيرة على تعزيز الإبداع والابتكار وإدخال آليات عمل جديدة سهلة وسلسة وذات جودة عالية، وتقديم الخدمة بأسلوب ابتكاري جديد من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأردف أن المشاريع المقدمة، تسير على نهج الإمارة، التي تبوأت مكانة مرموقة في هذا المجال، وأصبحت تضاهي كل دول العالم، بما وصلت إليه من تطور وتقنية.

وأشار الطريفي إلى أن مشاريع بلدية مدينة الشارقة، تم إنجازها بأفكار إبداعية لعدد من الموظفين، لتشمل قطاعات البلدية المختلفة، وخصوصاً في قطاعي الهندسة والمباني، والزراعة والبيئة، لتخدم هذه الابتكارات جمهور المتعاملين وإمارة الشارقة، باستخدام أنظمة ذكية ترسخ مكانة البلدية.