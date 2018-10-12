ثابت الطريفي يثمن إنجازات بدور القاسمي

الشارقة 24:

توجه سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بالتهاني والتبريكات، إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة فوزها بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، في إنجاز مشرف آخر من إنجازاتها الكبيرة، حيث تعتبر أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، وثاني امرأة على مستوى العالم منذ تأسيس الاتحاد قبل 120عاماً.

وأكد الطريفي أن هذا الإنجاز الكبير، يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمرأة، وتمكينها حتى باتت تحتل مكانة مرموقة لا مثيل لها، وأصبحت شريكاً استراتيجياً في بناء المجتمع وتقدمه ورقيه، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تقدم نماذج من الإبداع للعالم أجمع.