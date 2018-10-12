"الشارقة الخيرية" تبحث تعزيز التعاون مع سفير لبنان في الدولة

الشارقة 24:

استقبل الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، السفير اللبناني في الدولة، فؤاد دندن.

حضر استقبال السفير في مقر الجمعية، عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعبد الله بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وكوادر الجمعية.

وجاءت الزيارة بهدف الاستمرار في تعزيز التعاون، والعمل الإنساني عموماً، حيث اطلع السفير على برامج وأنشطة الجمعية، وإنجازاتها ومشاريعها في لبنان.

وأكد عبد الله بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي، أن لدولة الإمارات جهوداً خيرية وإنسانية واسعة في لبنان والعالم العربي، ودول العالم، وتنظر لأشقائها وأصدقائها من شعوب الكرة الأرضية، على قاعدة وجوب المساندة والدعم وتلمس الاحتياجات، بما يسهم في تحقيق التكافل والتعاون والشراكة.

وأضاف أن دولة لبنان الشقيقة نالت 342.922 دولاراً كمساعدات خارجية، ومساعدات إنمائية رسمية، مقدمة من جمعية الشارقة الخيرية، حسب التقرير المنشور عن المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2016، الذي أعدته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ومن جانب آخر أشار التقرير، إلى أن دولة لبنان تلقت في عام 2016، مساعدات إماراتية بلغت 24,3 مليون دولار، تشمل المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية، واحتلت فئة المساعدات التنموية، النصيب الأكبر.