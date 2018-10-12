حول إعداد "سجل المخاطر"

"شؤون الضواحي" بالشارقة تختتم دورة لتطوير كوادرها الإدارية

  • الجمعة 12, أكتوبر 2018 في 2:42 م
  • سعادة خميس بن سالم السويدي خلال تكريم المحاضر
    سعادة خميس بن سالم السويدي خلال تكريم المحاضر
  • جانب من المشاركين خلال الدورة التدريبية
    جانب من المشاركين خلال الدورة التدريبية
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أسدلت دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحكومة الشارقة، الستار على دورة تدريبية، نظمتها بهدف تطوير كوادرها الإدارية، واستمرت ثلاثة أيام.
الشارقة 24:
 
اختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، دورة تدريبية نظمتها لكوادرها الإدارية، في سياق استراتيجية الدائرة لتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
 
وأقيمت الدورة على مدى ثلاثة أيام، بمجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، وقدمها الدكتور خالد سعيد النقبي، رئيس مركز "إشراقات"، وبحث فيها إعداد سجل المخاطر الإدارية لدائرة الضواحي والقرى.
 
وكرم سعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، المحاضر في نهاية الدورة التي نالت الإشادة من قبل المشاركين.