علي الكي يشهد تخريج 6 دورات تخصصية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

شهد العقيد علي الكي نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تخريج 6 دورات تخصصية، في معهد تدريب الشرطة ومدرسة الشرطة، والتي شارك فيها عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بوزارة الداخلية.

وأشاد العقيد الكي بمستوى الدورات وأهميتها في زيادة الحصيلة المعرفية والعملية، مؤكداً أن عقد هذه الدورات يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية لنشر استراتيجيتها الرامية إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على العمل بالصورة المطلوبة، على أكمل وجه.

وفي ختام حفل التخريج، كرم نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة المحاضرين والمشاركين في الدورات، متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والمهارات التي قدمت لهم خلال فترة الدورة.