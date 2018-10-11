نورة الشامسي: 24 منصة و66 مشاركاً في بازار الأطفال

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت نورة الشامسي رئيس قسم المبادرات وتطوير المشاريع في "أطفال الشارقة"، أن هدف بازار الأطفال الذي نظمته مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مساء الخميس، في واجهة المجاز المائية، هو إتاحة الفرصة للأطفال، لإبراز مهاراتهم، في عمليات البيع والشراء والتواصل مع الآخرين.

وأوضحت الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن 66 من أطفال المراكز، يشاركون في البازار، بـ 24 منصة، لعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية واليدوية والحرفية، وتعريفهم بأهمية دورهم في المشاركات المجتمعية، إلى جانب خلق روح المنافسة بينهم.

وأضافت أن "أطفال الشارقة"، تسعى من خلال البازار، الذي تنظمه المؤسسة للعام الثاني على التوالي، إلى تنمية مواهب الصغار الإبداعية في مجال التنمية الذاتية، وعملية البيع والشراء، وتعليمهم مهارات فن التسويق والعرض، ودخول عالم الأعمال والتجارة مستقبلاً.