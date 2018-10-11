رئيس "ثقافة أبوظبي": الشيخة بدور تؤكد احترافية المرأة الإماراتية

الشارقة 24:

هنأ معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، يوم الخميس، بفوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين.

وأكد معاليه، أن الشيخة بدور تستحق هذا الفوز، نتيجة لجهودها المستمرة في دعم صناعة النشر، ليس على مستوى دولة الإمارات وحدها، بل أيضاً على المستوى الدولي، وأوضح معاليه أنه لا يخفى على أحد مبادرات الشيخة بدور الدولية، لنشر الثقافة والوعي الفكري، ودعم ثقافة الحوار والتبادل الثقافي.

وأعرب معالي رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن ثقته بأن الشيخة بدور ستحقق المزيد من التقارب بين الناشرين العرب وأقرانهم حول العالم، من خلال منصبها هذا، مشيراً معاليه إلى أن فوزها يدل على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية، من احترافية على المستوى الدولي.