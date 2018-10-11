مدير بلدية الحمرية يُشيد بجهود بدور القاسمي في دعم النشر

الشارقة 24:

هنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وأعرب عن سعادته بهذا الفوز، تتويجاً لجهودها الإماراتية والعربية في دعم صناعة النشر، وعنايتها المتواصلة في تطوير تجربة النشر العربي، للوصول به إلى العالمية.

وأشار الشامسي إلى أن الشيخة بدور، حرصت على أن يكون لها دورها وبصمتها في مجال النشر، وارتقت بالثقافة العربية، وقدمت إنجازات إماراتية يفتخر بها الجميع.

وأكد مدير بلدية الحمرية، أن الشيخة بدور تمثل شخصية متميزة من حيث التوجه والعمل، نحو خلق بيئة ترسخ لنمو متكامل لإنتاج الكتب التي تلقى رواجاً كبيراً، وتحقق تأثيراً نوعياً، فضلاً عن دورها وريادتها في صناعة الكتاب، لتعكس نموذجاً يدعو إلى الفخر، بعمق رؤيتها وشغفها بالكتاب، وسعيها لدعم سبل النشر .