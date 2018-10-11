مركز شرطة كلباء الشامل يكرم المتعاونات ببرنامج "الثقافة الأمنية"

الشارقة 24:

كرم مركز شرطة كلباء الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المعلمات المتعاونات في تقديم محاضرات برنامج الثقافة الأمنية، تقديراً لدورهن في الدعم التعليمي والثقافي لطلاب وطالبات المدارس.

جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين منطقة الشارقة التعليمية ومجلس الشارقة للتعليم، ولما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من متابعة واهتمام بواقع الشباب والطلاب، موجهاً بالعمل على حمايتهم، والقضاء على كافة الظواهر والمؤثرات التي تشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم ومستقبلهم.

وقدم الرائد فهد اللغاي رئيس قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كلباء الشامل، شكره وتقديره للمتعاونات لدعمهن ومساهمتهن في إنجاح فعاليات برنامج خليفة لتمكين الطلاب "الثقافة الأمنية"، خلال العام الدراسي المنصرم، والتي شملت كافة المراحل الدراسية في مدينة كلباء بالمدارس الحكومية والخاصة.

وعبرن المعلمات المتعاونات عن اعتزازهن بهذا التكريم، والذي اعتبرنه دافعاً كبيراً لبذل المزيد من الجهد والمثابرة في عملهن ورسالتهن التعليمية لأجيال المستقبل.