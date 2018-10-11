4 ابتكارات ذكية جديدة لشرطة الشارقة في "جيتكس"

الشارقة 24:

أكد العقيد ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، استعداد القيادة العامة لشرطة الشارقة للمشاركة في معرض جيتكس، المقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، عبر إطلاقها 4 خدمات أمنية ذكية جديدة، تستهدف المتعاملين الخارجيين والداخليين.

وأشار العقيد بن عفصان، إلى أن مشاركة شرطة الشارقة في المعرض، تأتي ضمن منصة حكومة الشارقة، وذلك بهدف إبراز الجهود المبذولة في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتوفير الخدمات والابتكارات الذكية بأسهل وأسرع الطرق الممكنة عبر تطبيقاتها، وذلك من خلال توظيفها لمخرجات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الشرطي وخدمات المتعاملين.

وبين العقيد بن عفصان، أن شرطة الشارقة تسعى من خلال التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات إلى تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المستخدم، لاختصار الوقت والجهد، وتدعم أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى الحد من الجريمة والوقاية منها، وضبط أمن الطرق وتقديم خدمات تنال رضا المتعاملين.