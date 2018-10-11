شراكة بين أكاديمية العلوم الشرطية و"الشارقة لرياضات الدفاع"

الشارقة 24:

شهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجهتين، تهدف إلى التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات. جاء ذلك بحضور العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وسعادة عيسى هلال الخزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومديري الإدارات بالأكاديمية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقع الاتفاقية العقيد محمد العثمني مدير عام الأكاديمية، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي ورسالته الساعية لرفع مستوى الشباب رياضياً وفكرياً، وتنمية مواهبهم والارتقاء بالألعاب الرياضية، كما أنها تأتي بناءً على رغبة مشتركة بين المجلس والأكاديمية في وضع أطر للتعاون المشترك فيما بينهما، وفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل، بما يكفل نجاح هذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر لخدمة كافة شرائح المجتمع، وتعزيزاً لهذه الشراكة، فقد أتفق الطرفان على إبرام هذه الاتفاقية كأساس للتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، أن توقيع المذكرة من قبل الأكاديمية يأتي باعتبارها إحدى الإدارات المختصة في المجال الأكاديمي والتدريبي في إمارة الشارقة، وهي الجهة التي تساهم في تحقيق جودة تعليمية وبحثية وتدريبية لتلبية الاحتياجات الأمنية والشرطية لإمارة الشارقة ومجتمع دولة الإمارات.

وأضاف الشامسي، أنه نظراً لدور نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المؤثر، وانطلاقاً من إيمان الأكاديمية بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق مشاريع متكاملة تخدم المصلحة العامة، يأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي يأمل أن تحقق أهداف وتطلعات الأكاديمية في بناء وتأهيل جيل متمكن ومؤهل، وفقاً لأفضل المعايير والمستويات.

وأشار الشامسي، في ختام حديثه، إلى أن شرطة الشارقة تضع كافة إمكاناتها ومرافقها في خدمة مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة لتحقيق النتائج المرجوة، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تأهيل وتطوير مهارات أبناء دولة الإمارات في كافة المجالات العلمية والتدريبية والرياضية وغيرها.

ونصت اتفاقية الشراكة على صقل مهارات الطلبة الضباط بالأكاديمية عن طريق الاحتكاك مع منتسبي ومدربي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وزيادة المشاركات الفعالة من البطولات المحلية والدولية، وزيادة أعداد الممارسين لرياضات الدفاع عن النفس بالإمارة "كاراتيه، تايكواندو، جودو، جوجيتسو"، ونشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس بين أفراد المجتمع.

كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات الإدارية والتخصصية، من خلال الاجتماعات بين الطرفين، ودعوة كل طرف للآخر في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والفعاليات، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة.