"موارد الشارقة" تستضيف ورشة "الصحة النفسية"

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، قدمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، ورشة "الصحة النفسية في صندوق"، في مقر دائرة الموارد البشرية في الشارقة بالدفين، أدارتها الاستشارية النفسية الأسرية آمال النمر، بحضور المسؤولين والموظفين بالدائرة.

ركزت الورشة على علم النفس الإيجابي، وأساليب خلق الأجواء الإيجابية في الحياة اليومية والعملية، بالإضافة إلى توضيح مدى ارتباط مشاعر الراحة وترتيب الأولويات بإنتاجية الموظف، وأهمية استيعاب المشاعر الذاتية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن النفسي.

وحرصت الدائرة على الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، الذي يقام في العاشر من أكتوبر من كل عام، دعماً للتثقيف الصحي والنفسي، ونشر الوعي لدى الموظفين بأهمية هذا الجانب في الحياة، وأيضاً تسليط الضوء على نقاط هامة في الصحة النفسية.

وتمثل هذه الفعالية ممارسة واقعية لتوجه الدائرة للتركيز على الجانب النفسي لدى الموظف، وتعميم الأجواء الإيجابية في بيئة العمل.