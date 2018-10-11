"تخطيط الشارقة" تبحث التعاون مع المجلس البلدي لمدينة كلباء

المهندس خالد بن بطي في اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة "كلباء"

الشارقة 24:

استقبل سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، صباح الأربعاء، في المقر الرئيسي للدائرة، أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتفعيل الأطر الرامية إلى تحقيق شراكة استراتيجية فعالة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لمواطني الإمارة.

أكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن المناقشات تناولت سبل تعزيز التعاون وتضافر الجهود، ووضع أسس لتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة، بما يتواءم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير سبل ومقومات العيش الكريم لسكان الإمارة بشتى مناطقها.

وأضاف سعادته، أن الاجتماع مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة "كلباء"، يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد بين الدائرة والمجالس البلدية في إمارة الشارقة، لمناقشة مجمل الموضوعات التي تعنى بتأمين مقومات الحياة والبنى الأساسية، لتوفير حياة كريمة لمواطني إمارة الشارقة.

ونوه سعادته إلى ضرورة التنسيق الدوري مع الجهات المعنية بخدمة الجمهور، واستعراض الآراء فيما يتعلق باحتياجاتهم المختلفة وسبل تذليل العقبات أمامهم، من خلال اعتماد الإجراءات التي تعنى بتلبية احتياجات مدن ومناطق الإمارة من بنى تحتية وأراضي، وتوفير مناخ اجتماعي واستثماري ينعش الحياة والواقع المعيشي بها.

كما لفت سعادته إلى أن الدائرة تضع كل الموضوعات والاقتراحات التي تمت مناقشتها في مقدمة أولوياتها للتنفيذ، كونها تخدم في المقام الأول التنمية المجتمعية في مناطق الإمارة، وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة الباسمة.

كما أثنى سعادته على حرص كافة الشركاء بالهيئات والدوائر الحكومية والبلديات على الإعداد والتخطيط للقاءات البينية بشكل جيد، بحيث تتناول في مجملها مختلف الموضوعات المتنوعة التي تخص مواطني الإمارة وتعاونها المثمر والبناء لتحقيق الأهداف المنشودة.