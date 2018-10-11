"مرشدات الشارقة" ترفع شعار "أيقظي قواك الخفية"

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للفتيات الذي يصادف 11 أكتوبر الجاري، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورشة عمل تحت شعار "أيقظي قواك الخفية"، بالتعاون مع أفق الإبداع، لتحفيز الفتيات على الإيمان بقدراتهن ومواهبهن المختلفة، وأهمية تنميتها، والعمل على بلورتها إلى مشاريع وأعمال مبتكرة، لتعزز من حضورهن الفاعل والمؤثر في المجتمع.

وجاء تنظيم الورشة أيماناً من المفوضية بأهمية هذا اليوم، الذي يحتفل به العالم سنوياً لدعم الأولويات الأساسية من أجل حقوق الفتيات في التعليم والرعاية الصحية، والحماية من التمييز والعنف والزواج المبكر، الذي تتعرض له الكثير من الفتيات في الدول الفقيرة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الورشة للزهرات، جملة من المهارات الحياتية، التي تساعدهن على بناء مستقبلهن من خلال 6 محاور قوة، هي: قوة الأهداف التي تبني دوافع قوية، قوة القناعات، قوة التفكير، وقوة التخطيط وقوة القيم، وقوة الشخصية.

ناقشت الورشة مجموعة من الخطوات التي تساعد الفتيات على بناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن، ولا سيما قدراتهن على الابتكار والتحليل، واكتساب مهارات التفكير النقدي، والقدرة على المحاكاة وحل المشكلات وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل بالحوار والقدرة على العمل بروح الفريق.

صرحت شيخة الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة، أنه تم اختيار يوم الفتاة العالمي ليصادف 11 أكتوبر، للاحتفاء بالفتاة الإماراتية، التي تحظى بدعم مستمر من القيادة الحكيمة، وتتوفر لها بفضل رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الرئيسة الفخرية لمفوضية مرشدات الشارقة، كل الإمكانات والحقوق لتتعلم وتتفوق وتحلم وتبدع.

أكدت الشامسي أن هذه الورشة تجسد الرؤية المستقبلية التي تصنعها مواهب وطاقات الفتيات، اللواتي يؤمنن بدورهن المحوري للحفاظ على مكونات التنمية الاجتماعية واستدامة الاستقرار الأسري، ويتطلعن إلى إثبات حضورهن في المجتمع، من خلال التحلي بمهارات أساسية في التغلب على التحديات واستنهاض القوى الكامنة في شخصياتهن.

وأضافت الشامسي، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 1.1 مليار فتاة في العالم يشكلن قاعدة مؤثرة جداً لتشكيل عالم مستدام، وأن مفوضية مرشدات الشارقة مهتمة ببناء شخصية الفتاة على أسس صلبة وقيم وأخلاقيات ثابتة، فالتعليم الأكاديمي يجب أن يترافق مع تثقيف وتوعية وتدريب وتأهيل لتكتمل مكونات الشخصية السوية والواعية لمنابع قوتها ومزاياها والتي تتمسك بقوة الإرادة والمثابرة لتحقيق ما تصبو إليه.

بدورها، أكدت الزهرة شيماء فهد أحمد، أنه منذ انضمامها إلى مفوضية مرشدات الشارقة، تعلمت الكثير من المهارات الحياتية، التي ساعدتها في حياتها الشخصية والتعليمية، في أن تكون أكثر قدرة على إثبات ذاتها.

وأضافت الزهرة سارة سعيد محمد، أن بانضمامها إلى المفوضية تمكنت من تنمية الكثير من المهارات التي تحتاجها أي فتاة لتحقيق طموحاتها وإثبات وجودها، وهذا ما جعلها أصبح أكثر قوة وتفاعلاً مع محيطها، وساعدها على بناء شخصيها، والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد، والمثابرة والتمسك بالأمل.