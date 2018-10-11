مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يبحث التعاون مع "التنمية الأسرية"

الشارقة 24:

استعرض مجلس ضاحية الزبارة، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، سبل التعاون المشترك والشراكة المجتمعية مع إدارة مراكز التنمية الأسرية في خورفكان، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك بين الطرفين، في مقر الضاحية بمدينة خورفكان، بحضور عائشة سالم المر مديرة إدارة مراكز التنمية الأسرية في خورفكان، ترافقها موزة محمد النقبي أخصائي برامج أسرة، وهاجر علي الذيب تنفيذي أول برامج أسرة.

فيما حضر من جانب ضاحية الزبارة، خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة، والعضو عدنان الحوسني، والعضو عبد العزيز الكسار، ومن كوادر الوظيفية في الضاحية سعيد سالم النقبي وإبراهيم حسن الحمادي.

جرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة للجهتين في مجال رعاية الأسرة وخدمة المجتمع، كما تم استعراض العديد من المقترحات التي تحقق الهدف الذي تسعى إليه ضاحية الزبارة في خورفكان من التعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في مجال تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية، التي تعنى بالأسرة وكافة أفرادها.