حاكم الشارقة يشهد إعلان القائمة المنافسة على جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الأربعاء، اللقاء الذي نظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في جناح إمارة الشارقة المشارك بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث تم الإعلان عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل، في دورتها العاشرة، التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في 31 من أكتوبر الجاري، وذلك خلال مشاركة المجلس في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، التي تتواصل حتى 14 أكتوبر الجاري.

جاء الإعلان، بحضور سعادة علي عبد الله الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة عبد العزيز حمد تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية، ومروة عبيد العقروبي رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وجمع من الناشرين الدوليين، إلى جانب زوار المعرض من المهنيين والمتخصصين في صناعة النشر وكتاب الطفل.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد أعلنت عن قائمة الكتب المرشحة للفوز في فئات الجائزة الخمس، بدءاً من فئة كتاب العام للطفل، التي يتنافس عليها كل من الكتب التالية "حسب الترتيب الهجائي": "احلامي المتجولة"، تأليف نبيهة محيدلي، ورسوم حسان زهرالدين، والصادر عن دار الحدائق في لبنان، وكتاب "الحنين"، تأليف عائشة عبد الله الحارثي، ورسوم حسان مناصرة، والصادر عن دار العالم العربي في الإمارات العربية المتحدة، وكتاب "صعوداً نحو القمة"، تأليف نبيهة محيدلي، ورسوم وليد طاهر، والصادر عن دار الحدائق في لبنان، وكتاب "كوزي"، تأليف اناستاسيا قراواني، ورسوم مايا كاستيلتس، والصادر عن دار السلوى في الأردن.

ويتنافس على جائزة كتاب العام لليافعين كل من كتاب "سر الزيت" للكاتب وليد دقة، والصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين، وكتاب "فاقد الحب... يعطيه" للكاتبة رانية حسين أمين، والصادر عن دار البلسم في مصر، وكتاب "لن ترحلي" للكاتبة عبير محمد أنور، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر، وكتاب "مصنع الذكريات " للكاتبة أحلام بشارات، والصادر عن دار السلوى في الأردن.

وشملت الكتب المتنافسة ضمن فئة أفضل نص، كتاب "الباب الازرق"، تأليف سونيا نمر، ورسوم رؤوف كراي، والصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين، وكتاب " فريدة، الدجاجة التي تحب أن تصيح"، تأليف هدى الشاعر، ورسوم ساشا حداد، والصادر عن دار الياسمين في الأردن، وكتاب "ماما بنت صفي"، تأليف لبنى طه، ورسوم مايا فداوي، والصادر عن دار السلوى في الأردن، وكتاب "ماما طويلة... طويلة"، تأليف لما عازر، رسوم محمد المعطي، والصادر عن دار جبل عمان ناشرون في الأردن.

وتتنافس على فئة أفضل رسوم 4 كتب هي: كتاب "سبحة جدي"، تأليف باسمة الوزان، ورسوم انطلاق محمد علي، والصادر عن دار العالم العربي في الإمارات العربية المتحدة، وكتاب "فريدة، الدجاجة التي تحب أن تصيح "، وكتاب "فكر بغيرك"، تأليف محمود درويش، ورسوم سحر عبد الله، والصادر عن دار تنمية للنشر في مصر، وكتاب "كوزي".

فيما تشمل فئة أفضل إخراج كتاب "الارنب والسلحفاة في القرن الواحد والعشرين"، تأليف أروى خميّس ورسوم حنان قاعي، والصادر عن دار أروى للنشر في المملكة العربية السعودية، وكتاب "الفتى المحبوس في طوله"، تأليف عبير علي، ورسوم جلنار حاجو، والصادر عن دار الأصابع الذكية في سوريا، وكتاب "صعوداً نحو القمة"، وكتاب "كوزي".

أما عن فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، فقد قررت لجنة التحكيم بالإجماع حجب الجائزة لهذا العام، على أن يتم نشر تقرير لجنة التحكيم على موقع الجائزة للاطلاع عليه.

وقد أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، المنظم للجائزة، بأنه سوف يتم تخصيص مبلغ الجائزة لهذه الفئة لعمل ورشات تدريبية لمطوري برامج الأطفال، وذلك دعماً لهم ونهوضاً بمستوى تطبيقات الأطفال العربية.

وتتوزع قيمة الجائزة على النحو التالي: 300 ألف درهم لفئة جائزة كتاب الطفل، يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام، بواقع 100 ألف لكل واحد منهما، و200 ألف لفئة جائزة كتاب اليافعين، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، و100 ألف لكل من الكتاب الفائز بجائزة أفضل نص، والكتاب الفائز بأفضل رسوم، والكتاب الفائز بأفضل إخراج، وأفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، إضافةً إلى 300 ألف درهم مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال.