حاكم الشارقة يطلع على النسخة الألمانية من كتاب "أقوال زايد"

الشارقة 24:

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، على النسخة الألمانية من كتاب "كلمات القائد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، والذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في جناحها المشارك بمعرض فرانكفورت للكتاب.

أطلقت الدائرة سلسلة من الترجمات للكتاب بمناسبة الذكرى المئوية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤسس الدولة، تزامناً مع "عام زايد"، حيث يضم الكتاب مختارات من أقوال الوالد المؤسس، مترجمة بالألمانية، وقد سبق إصدار الكتاب باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وستصدر طبعات لاحقة باللغات الإسبانية، والصينية، والروسية، والهندية.

وبهذه المناسبة، صرح معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن إصدار كتاب "كلمات القائد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" باللغة الألمانية يعد من أهم المبادرات التي تكرس فكر المغفور له، الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، على المستوى الدولي، خاصةً أن إطلاق هذه الطبعة تم في أكبر معرض دولي للكتاب بالعالم، ضمن خطة الترويج للإرث الغني للوالد المؤسس على نطاق واسع، فقد ترك، رحمه الله، أثراً عميقاً من خلال تأسيسه للدولة على أسس الحكمة والتحاور، ومد جسور التعاون مع شعوب العالم، مما جعل من الإمارات دولةً رائدةً في بناء الإنسان والعمل الدولي المشترك.

من جهته، أكد عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، قدم نموذجاً للقائد الفذ، صاحب الرؤية الثاقبة في إدارة الدولة وبناء الإنسان، وعمل طوال حياته على تكريس قيم التنمية، والرفاه والعمل الخيري، والتعاون الدولي، مما جعل دولة الإمارات في مقدمة الدول المؤثرة في محيطها وعلى الصعيد الدولي أيضاً.

يرصد الكتاب العديد من الخطب، والتصريحات التي قالها الشيخ زايد، حيث ركّز على أسُس الحُكم الصحيح، فهو في نظره سرّ نجاح الدولة، باعتبارها كياناً يخدم الشعب، ويقوده ويعزّز مطامحه.

وقد استخدم تعبير "المسؤول في خدمة المُواطن" كصيغة أخلاقية لصورة الموظف الصالح، والمسؤول النبيل، ومنه أسس لمبدأ المواطنة، داعياً إلى الاستخدام الصحيح والخيِّر للثروات، وإلى الانفتاح على العلوم الحديثة.

تكشف الأقوال المختارة في الكتاب عن عمق تفكير الشيخ زايد، وتنوّع رؤيته، وسعة أفقه، فتراه في خطب عديدة يعطي الشباب اهتماماً دؤوباً وعميقاً، فهُم في نظره أساس المستقبل ومفتاح النجاح.

كما وجه بحكمة وتبصّر إلى احترام المرأة، وإعطائها الفرصة في كلّ مناحي الحياة والمسؤوليّات والأعمال.

دأب الشيخ زايد على بناء نهضة مدنيّة تحقّق للإمارات مكانة مرموقة بين كبريات الأمم، نهضة كان يريدها كلّية، تشمل العمران والاقتصاد، والحياة الاجتماعية، والثقافة، والتنمية بمفهومها الشامل، وتقوم على حقوق معلومة، وضعَ على رأسها حرّية التعبير وضمان كرامة الفرد.

أما الجانب السياسيّ، ظل محتكماً إلى هاجس العدل، حيث أطّرت نظرته إلى العيش المشترك، لذا ناهض الحروب، ودعا إلى الحوار، ودافع عن حقوق الشعوب المسلوبة.

لم يكن ازدهار الإمارات ودول الخليج العربيّ بعامّة منفصلاً في نظر الشيخ زايد عن مستقبل العالم العربيّ، وسائر دول الجوار، فمضى يدعو إلى الأخوّة، وإلى التعاون، وإلى التضامن بين الشعوب، عربية كانت، أو غير عربيّة.

أمّا عن السياسة المثلى في نظره، فلقد سعى إلى الانفتاح والحداثة التي تقوم على الأصالة، بحيث تنهل من الموروث المحمل بالخصوصية المميّزة.

كما حث على تنزيه الإسلام، وتنقيته من النزعات الإرهابية التي تُلصق به، عن جهل، أو عن مصلحة مشبوهة، ونوايا سيّئة.