"الشارقة للخدامات الإنسانية" توعي بمخاطر الإعاقة في "وياكم"

الشارقة 24:

للعام الثاني على التوالي، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، نظم قسم الخدمة النفسية في مركز التدخل المبكر، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس الأربعاء، مبادرة "وياكم"، بهدف التوعية بمخاطر الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، مع الارتقاء المستمر بآليات الدمج والمسح النمائي للأطفال دون الخمس سنوات.

بدورها، أشارت خلود الجنيبي الاختصاصية النفسية، إلى أهم أهداف المبادرة وهو متابعة نمو الأطفال المعرضين للخطر أو الإعاقة، وتقديم الخدمات اللازمة مع متابعة الحالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريبات الضرورية لمقدم الرعاية الخاصة بالطفل.

وتطرقت الجنيبي إلى دور المبادرة في تخفيف الضغوط النفسية عن الأمهات عبر مجموعة من التمارين والأنشطة والحث على التفكير بإيجابية لإيجاد الحلول، تشمل برنامجاً مسحياً لأطفال مركز حماية المرأة، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، وتقديم جلسات استشارية لاثنتين من الأمهات، كما سيشمل البرنامج مستقبلاً أطفالاً في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وأوضحت الجنيبي، أن مبادرة "وياكم" مستمرة طوال العام الدراسي، حيث سيتم تنظيمها في كل فصل عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة، بهدف تقديم الخدمة لأكبر عدد من الأطفال وأولياء الأمور.

من جانبها، أشادت الأستاذة مريم إسماعيل عبد الله مديرة مركز حماية المرأة، بمبادرة "وياكم" التي تأتي منسجمة مع أهداف المركز المختص بحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو الاعتداء، ويقدم لهن الخدمات كالإيواء والاستشارات الاجتماعية والقانونية والنفسية، ويعمل على تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.

وضمن مبادرة "وياكم"، نظم قسم الخدمة النفسية أيضاً نشاطاً ترفيهياً توعوياً بالتعاون مع دار رعاية الطفل الاجتماعية، بهدف مشاركة الأطفال فعالياتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتمضية أوقات مفيدة وممتعة.

في ذات السياق، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، ألقت الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس الأربعاء، في قصر الثقافة بالشارقة، محاضرة موجهة لأولياء الأمور والكادر الفني في المدرسة حول الصحة النفسية وعلاقتها بتطوير المهارات الشخصية للأطفال.

يذكر أن مبادرة "وياكم" شملت خلال العام الماضي 72 طفلاً في دار رعاية الطفل الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، تم تحويل 5 منهم إلى مركز التدخل المبكر للمتابعة وتقديم الخدمات اللازمة.