الإمارات تحتفل بذكرى هبوط أول طائرة بريد في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

احتفلت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع متحف المحطة اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للبريد وبذكرى هبوط طائرة "هانو" أول طائرة في إمارة الشارقة عام 1932، وتحمل على متنها المسافرين وطرود البريد الجوي في رحلتها الأولى التي ربطت الشارقة مع بقية العالم.

وخلال الاحتفالية التي استضافها متحف المحطة، أوضح سعادة سلطان المدفع الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، أن الاحتفال باليوم العالمي للبريد الذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الخدمات البريدية في حياة الناس والشركات اليومية، وكذلك مساهمته في التنمية العالمية والاجتماعية، معتبراً أن إحياء ذكرى طائرة هانو هو الطريقة الأمثل للاحتفال بهذا اليوم انطلاقاً من أهمية هذه اللحظة في تشكيل نقطة انطلاق خدمات البريد العالمية في دولة الإمارات.

كما استعرض خالد عميرة نائب رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع في كلمته تاريخ الخدمات البريدية في دولة الإمارات ومساهمتها الطويلة في مسيرة التنمية في الدولة.

حضر الاحتفال عبد الله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومجموعة بريد الإمارات، والمدارس الفائزة بالمسابقة الدولية لكتابة الرسائل ومتحف المحطة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للبريد الذي يمثل ذكرى إنشاء الاتحاد العالمي للبريد في عام 1874 يصادف المسابقة السنوية الدولية لكتابة الرسائل، التي تحتفي بمواهب الطلاب في كل دولة مشاركة وتمنح الفائزين جوائز نقدية وفرصة للتنافس على المستوى العالمي.

وخلال الاحتفال تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة هذا العام في دولة الإمارات والتي أقيمت تزامناً مع "عام زايد"، حيث حل في المركز الأول كل من خديجة محمد عبد الله حسن الحسني، وعبد الرحمن علي بيطار، فيما جاءت ياسمينة طاهر وبسملة محمد أحمد زايد في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويسهم احتفال مجموعة بريد الإمارات باليوم العالمي للبريد في ترسيخ مكانة المؤسسة كمزود الخدمات البريدية الرائد في دولة الإمارات، كما يسلط الضوء على أهمية خدماتها وتاريخها وإسهاماتها وجهودها المتواصلة في دفع مسيرة التنمية وتطوير المجتمع.