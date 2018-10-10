"أسرية الشارقة" تبعث التفاؤل في نفوس المتقاعدات

الشارقة 24:

اختتمت مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، يوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الأولى، من مبادرة "960 دقيقة"، بمشاركة 49 سيدة.

واستهدفت المرحلة الأولى، فئة المتقاعدات، من 40 إلى 55 سنة، وذلك للمرة الأولى، بعد أن كانت المبادرة تستهدف فئة نساء المجتمع بشكل عام.

وأكدت هدى بو كفيل مدير إدارة برامج الأسرة في المراكز، حرص الإدارة على الاهتمام بهذه الفئة، لامتلاكها طاقات يمكن استثمارها.

واستمرت المبادرة ثلاثة أيام، ونظمت في مؤسسة الشارقة للفنون، وقدمت جلساتها المدربة منال الجيماز من دولة الكويت، وشهدت تجاوباً فعالاً وإقبالاً كبيراً من قبل السيدات، خاصة مع الأجندة العلاجية النفسية الإيمانية، التي حملت عنوان "البصيرة.. بين عين العاطفة وعين العقل، عين ثالثة هي عين البصيرة"، وهي عبارة عن برنامج علاجي لمدة شهرين، تم تدريب المشاركات، على كيفية استخدامه لتحقيق الاستفادة الكاملة.

واعتبرت المدربة الجيماز، أنه يمكن الاستمرار في هذه الأجندة، لكسر الخوف والتردد في أي وقت، وتحقيق طموح ما أو حلم مؤجل، وطرد السلبية من حياتهن وتحويلها لطاقات إيجابية.

وتستكمل المرحلة الثانية من المبادرة، مطلع الأسبوع المقبل، وتستهدف نساء المجتمع، بإشراف المدربة الكويتية منى الحمدان، وتركز على فهم الذات، والتعرف على جوانب الحياة.

وجاءت المبادرة، لتخدم التنمية البشرية للأفراد، في ظل المتغيرات الحديثة، ومستجدات العصر، من خلال دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في بناء الذات، وتحقيق الأهداف والتوازن في الحياة، ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة التأهيل "دورات علمية"، ومرحلة التدريب "ورش عمل تطبيقية"، ومرحلة التطبيق "تطبيق عملي لنتائج التدريب"، بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وتهدف المبادرة، إلى تطوير وبناء الشخصية الفاعلة في المجتمع، والتخلص من الأفكار السلبية، وبناء الثقة بالتعرف على نقاط القوة والضعف في الشخصية، وتدريب المشاركات على الإدارة الفاعلة للذات، والتخلص من الضغوط الحياتية والسيطرة عليها، والدعوة للتجديد، وتغيير المفاهيم البائسة، وبث روح الأمل والتفاؤل، في نفوس المشاركات.