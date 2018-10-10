مجلس ضاحية الرحمانية يُرسّخ قيم رعاية كبار السن

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية الرحمانية، فعالية خاصة بالمسنين، في مقره بمدينة الشارقة، استقبل خلالها مجموعة من كبار السن، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، ولفيف من مسؤولي الدوائر الحكومية والأهالي.

وحرص المجلس، على تنظيم اللقاء، في إطار رؤيته الاجتماعية، بالتفاعل مع كافة فئات المجتمع، وتثمين جهود أفراده، لا سيما كبار السن، ممن كان لهم الدور الكبير، والأثر الملموس في تربية الأجيال، وتنشئتهم بشكل صحيح، بعد أن سخروا حياتهم، في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وألقيت عدة كلمات في الفعالية، ركزت على الدور الفعّال لكبار السن في المجتمع، ودعت إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وشارك كبار السن، في أنشطة عدة، أشاعت جواً من الحوار مع الحضور، ورسخت تعزيز القيم الأخلاقية لرعاية المسنين، الذين أبدوا سعادتهم بهذا اللقاء، الذي جمعهم بأبناء وأهالي وأسر الضاحية.