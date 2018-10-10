العميد بيات يتفقد سير العمل في مطار الشارقة

الشارقة 24:

في إطار زياراته التفقدية للاطلاع على سير العمل، والوقوف على التدابير والإجراءات الأمنية المطبقة في المنافذ، تفقد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الأربعاء، سير العمل في مطار الشارقة الدولي، حيث كان في استقباله العقيد يونس الهاجري مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالإنابة، ورؤساء الأقسام بمركز شرطة المطار الشامل.

واطلع العميد بيات، على سير العمل والإجراءات المطبقة، في صالات الدخول والمغادرة، ونقاط التفتيش، والتدابير المعمول بها، في تأمين السلامة، وتيسير دخول القادمين، وخروج المسافرين، عبر النقاط المحددة لهم، من خلال التعاون والتنسيق القائم، بين مختلف الإدارات الشرطية والأمنية والمدنية العاملة بالمطار .

ووجه العميد بيات، بتطوير العمل، ورفع وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في كافة المواقع بمطار الشارقة الدولي، وأشاد باستعداد الأجهزة الأمنية وجاهزيتها الدائمة، لأداء دورها على الوجه المطلوب.