شرطة المدام تنفذ حملة أمنية لأصحاب العزب والمحلات

الشارقة 24:

ضمن أهداف مبادرات الدرع الأمنية، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، نفذ مركز شرطة المدام الشامل، حملة أمنية لأصحاب العزب والمحلات التجارية بالمنطقة الوسطى، تأكيداً للقيام بدورها الأمني والإيجابي، في المحافظة على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، بتعزيز الأمن والأمان.

وأوضح الرائد خليفة مصبح الكتبي رئيس مركز شرطة المدام الشامل، أن الحملة تركزت على توعية أصحاب المحلات والعزب بجرائم السرقة، من المحلات التجارية والمزارع، وذلك بتوزيع مطويات توعويه باللغات العربية، والإنجليزية، والأوردو، في مختلف مناطق المنطقة الوسطى، والتوعية برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الرائد الكتبي، أن التواصل والإبلاغ عن الجرائم، سمة حضارية يمنحها الجمهور للشرطة، لإعلاء حس المسؤولية الأمنية، الذي ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة تسعى إلى التعاون الفعال والمستمر مع كافة شرائح المجتمع، بالإبلاغ عن الظواهر السلبية أو السرقة وغيرها من السلوكيات الغريبة، للوصول إلى مجتمع يخلو من الجرائم، من خلال التواصل معها عبر قنوات الاتصال التي وفرتها لهذا الغرض، من بينها خدمة نجيد على الهاتف المجاني رقم (800151)، أو عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم )7999(، أو الاتصال على العمليات المركزية على الرقم (999) في الحالات الطارئة والحوادث البليغة، والرقم (901) في الحالات غير الطارئة والحوادث البسيطة.