شرطة الشارقة تحصل على توصية للفوز بـ 3 شهادات آيزو

الشارقة 24:

حققت الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إنجازا متميزاً، بحصولها على التوصية، بمنحها شهادة نظام الجودة المتكامل، حسب متطلبات مواصفة إدارة الجودة الشاملة ISO9001:2015 ، ومواصفة البيئة ISO14001:2015، ومواصفة الصحة والسلامة المهنية ISO45001:2018 .

وجاءت التوصية، من هيئة لويدز ريجستر، الجهة المعروفة دولياً كإحدى أفضل الجهات القائمة على تدقيق ومنح شهادات نظم الجودة المختلفة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة، بحضور العقيد أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وعدد من مدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة.

وجاءت زيارات هيئة لويدز ريجستر، في 8 أيام عمل متتالية، شملت كافة الإدارات والأقسام الرئاسية التابعة للإدارة العامة للعمليات المركزية.

وتكلل مجهود القائمين على تأهيل الإدارة العامة للشهادة بالنجاح، كتأكيد حقيقي لاستمرار تميز القيادة العامة لشرطة الشارقة، لا سيما أن هذا الإنجاز تحقق كاملاً بدون الاستعانة بأية جهة استشارية خارجية، بل تم الاعتماد كلياً على خبرات ومعارف فريق قسم الجودة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، للقيام بمهام الاستشارات والتوجيه الفني مع التفاني والإخلاص والعمل الجاد من قبل ممثلي وفرق الجودة وكافة العاملين بالإدارة العامة للعمليات المركزية.