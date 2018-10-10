مجلس وبلدية الحمرية يُشيدان بفوز نادي المنطقة بجائزتي تميز

الشارقة 24:

هنأ المجلس البلدي وبلدية الحمرية، مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بمناسبة فوزه بجائزتين ضمن جوائز التميز الرياضي لأندية إمارة الشارقة، في دورتها الثانية، في فئتي القيادة الاستراتيجية، والإدارة الفنية ورعاية اللاعبين.

وأشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، في خطاب التهنئة، لأسرة النادي، بإنجازاته الرياضية وبرامجه وفعالياته، وثمن جهود جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وبقية أعضاء المجلس، وكافة قطاعات النادي الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والكوادر الإدارية والفنية والموظفين، على ما حققوه من مواصلة الإنجازات في منظومة العمل، والتي تكللت للعام الثاني على التوالي، بتحقيق جوائز التميز الرياضي، مؤكداً أن بلدية الحمرية لن تدخر جهداً لدعم النادي، وبرامجه وفعالياته.