"بيئة" و"إيفوتك" تطلقان منصة للذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:

أطلقت شركة الشارقة للبيئة "بيئة" المتخصصة في الاستدامة بالشرق الأوسط، و"إيفوتك"، أول منصة ذكاء اصطناعي متقدمة في دولة الإمارات، تتيح التحول الرقمي للمكاتب والعمليات، لتعزيز الإنتاجية، وبلوغ التميز على صعيد الأعمال، وتطبيق الممارسات المستدامة، وذلك بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة.

واستوحي تصميم المنصة من رسالة "بيئة"، الرامية إلى توظيف الابتكار، لتعزيز جودة الحياة، وسيتم استخدامها في المرحلة التجريبية بالمبنى الرئيسي الجديد لشركة "بيئة"، خلال العام 2019، قبل أن تصبح متاحة للحكومات وعامة الجمهور.

وتستخدم المنصة، نموذج البرمجيات كخدمة، وتحتوي على هجين من أجهزة الاستشعار المبتكرة والواجهات والمعادلات وجهاز المعالجة وواجهة تتفاعل مع الأشخاص والأصوات، لسهولة تبسيط أكثر المهام تعقيداً والتعامل معها.

كما يندمج النظام، بسلاسة مع بيئة العمل الحالية، ويساعد المستخدمين على العمل بمعدلات متسارعة وإنتاجية أعلى، من خلال تبسيط المهام اليومية، وكافة العمليات التجارية، وتتفاعل المنصة مع الزوار، من خلال خصائص التعلم الآلي، وبعض الميزات المبتكرة، مثل التعرف على الوجوه، وتتيح وظائف ذكية تقدم الإرشاد وحجز المواعيد ومعلومات عن الوثائق ومراجعة مهام الموظفين وإعادة تخصيص الموارد وتعبئة الطلبات آلياً، مع إضافة عنصر خاص لطريقة عمل الحكومات والشركات.

وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ستسهم هذه المنصة الثورية، في تسهيل انتقال الدولة من مرحلة الحكومة الإلكترونية، إلى أنظمة حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح للموظفين الحكوميين الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات الذكية المتكاملة، على سبيل المثال الدخول إلى المكاتب عبر نظام التعرف على الوجه.

وأعلن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، أن المنصة ستسهم في دفع الشارقة إلى الصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات، وأوضح "ندخل مع تطبيق هذا النظام إلى آفاق رحبة لا حدود لها، وذلك بغية إثراء الأعمال، وتعزيز جودة حياة المواطنين".

وقبيل طرحه على نطاق واسع، سيتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في المقر الرئيسي المستقبلي الجديد لشركة "بيئة"، ليكون بذلك أول مبنى متكامل يطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل في الشرق الأوسط.

وأشار سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، إلى أن هذا النظام سيحدث عند طرحه على نطاق واسع، تأثيرات ملموسة على عمليات الحكومات والمؤسسات، في كافة أرجاء المنطقة.