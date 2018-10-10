بلدية الشارقة تفتتح مرسماً هندسياً يقدم 14 خدمة

الشارقة 24:

افتتحت بلدية مدينة الشارقة، في مبنى الإدارة الهندسية في منطقة الناصرية، يوم الأربعاء، مرسم مركز سعادة المتعاملين، بالتعاون مع إنجازات للخدمات، لتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية للمقاولين والاستشاريين وجميع الخدمات المتعلقة في المجال الهندسي .

حضر حفل الافتتاح، سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، ومساعدوه وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وحسين الغزال الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إنجازات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار سعادة الطريفي، إلى أن المرسم سيقدم 14 خدمة تصنف بين الخدمات الخاصة للجمهور، وتشمل الرسم، وتصوير الخرائط والمستندات، والخدمة الذاتية، وخدمات البلدية والخاصة بإدارات الرقابة والتفتيش والتراخيص والأرشيف، لافتاً سعادته إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 30 متعاملاً في الساعة، من خلال 8 منصات، بينها اثنتان للخدمة الذاتية، التي يستطيع من خلالها المتعامل استخدامها، والاستفادة منها، وإنجاز عمله.

من جانبه، أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، أنه تم العمل بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، لإنجاز المرسم الذي يسهم في تسهيل تعاملات المتعاملين، من مقاولين واستشاريين، ويعمل على اختصار الوقت والجهد لديهم، بما يحقق أعلى معدلات الرضا لديهم، لافتاً إلى أنه تم تدريب وتأهيل الموظفين، وتسهيل مهامهم والإشراف عليهم، لتقديم الكفاءة في العمل.