شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية للموظف

الشارقة 24:

شهد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، احتفالية القيادة العامة لشرطة الشارقة، باليوم العالمي للصحة النفسية للموظف، تحت شعار "الصحة النفسية في بيئة العمل"، والتي تأتي إيماناً منها بالدور المهم، الذي يقوم به الموظف باعتباره الواجهة الحقيقية التي تعكس نجاح واحترافية المؤسسة، لدى المتعاملين وأفراد الجمهور، وضمن سعيها الدائم لتحقيق معيار الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنظام إدارة الجودة المتكامل.

حضر الاحتفال، العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد الباس مدير إدارة الشؤون المالية، والعميد أحمد حاجي السركال رئيس المختبر الجنائي بالإنابة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، إلى جانب مشاركة المركز الأميركي النفسي، وعيادة أيور ماندالا أيورفيدا للطب الهندي التقليدي، ومركز تي سي أم للعلاج بالإبر الصينية، وشركة سيبافارما، ومستشفى الشارقة، ومستشفى زليخة، ومركز دي إكس أن المتخصصة في الصحة النفسية.

في بداية الاحتفالية، قدم الإعلامي فهد هيكل المدرب المعتمد في تطوير الذات، محاضرة قيمة عن الصحة النفسية للموظف، ركز فيها على الجوانب النفسية للموظفين، وضرورة الاهتمام بها من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، والأثر الإيجابي لهذا الاهتمام على المؤسسات.

ودعت المحاضرة، إلى ضرورة اهتمام المؤسسات وأصحاب العمل بالصحة العقلية والنفسية للموظفين، وذلك لأهميتها القصوى وتأثيرها على الإنتاجية والاحترافية، من خلال نشر جو مليء بالصحة النفسية في موقع العمل.

وتفقد العميد بيات، المعرض المصاحب للفعالية، وكرّم المحاضر والجهات المشاركة في الحفل.