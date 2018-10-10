السركال يُشيد بالتعاون بين الشارقة وأميركا في مجال الموانئ

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بتوقيع الاتفاقية المهمة جداً، بين دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، وشركة "دايموند ستيت" للموانئ من ولاية ديلاور الأميركية، والتي تهدف للاستثمار الخارجي، وتنسيق وتعزيز التعاون، بين الولايات المتحدة والإمارة.

وأكد سعادته، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن هذه الاتفاقية ستساهم بفتح آفاق كبيرة للترويج للإمارة، كإمارة رائدة في مجال استقطاب الاستثمارات، وتطوير المشاريع المختلفة.

وأعرب سعادة مروان بن جاسم السركال، عن افتخاره بنجاح شركة "غلفتينر"، من الشارقة، في إدارة موانئ بالولايات المتحدة، مشيداً بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، وأضاف أن استثمار الشركة في الخارج بأكثر من 600 مليون دولار، يعتبر إنجازاً كبيراً أيضاً، وأن توفير العمالة في الولايات المتحدة، والتعاون الكبير بين موانئ الشارقة والموانئ الأميركية، من الإنجازات الفريدة للشارقة، ورحب سعادته بمثل هذه الشراكات الاستراتيجية، لأنها تساهم في الترويج لإمارة الشارقة، في الولايات المتحدة والعالم.