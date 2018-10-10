"اجتماعية الشارقة" تستقبل وفد الشرطة المجتمعية برأس الخيمة

الشارقة 24:

استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ وفداً من الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في زيارة تهدف إلى إجراء مقارنة معيارية للاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الدائرة والاستفادة منها في المشاريع المشابهة في مجال خدمة المجتمع، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين المؤسسات والجهات الحكومية.

برئاسة العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، وبرفقة المقدم سعيد مطر الخاطري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، والرائد عبد الله عبد الرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، وضباط وصف ضباط إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة.

تكامل الأدوار بين المؤسسات..

واستهل أحمد إبراهيم الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة؛ اللقاء بالترحيب بالوفد الزائر؛ معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين المؤسسات الحكومية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الطرفين، ولاسيما فيما يخص مختلف الخدمات التي تقدم إلى أفراد المجتمع، فضلاً عن أن مثل هذه الزيارات تعد من الجوانب التي تؤدي إلى تعزيز تكامل وتضافر جهود المؤسسات الوطنية المختلفة على مستوى الدولة.

وتطرق أحمد الميل في حديثه بشرح مفصل حول الخدمات التي تقدمها الدائرة والتي تتمثل في خمات الضمان الاجتماعي لتقديم المساعدات الاجتماعية، ومختلف باقات التأمين الصحي، وخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الضعيفة والفئات المحرومة من الرعاية الاجتماعية، وكذلك خدمة المجتمع التي تتمثل في تثقيف المجتمع، وترخيص الخدمات الاجتماعية والأنشطة التطوعية.

كما تطرق إلى شرح مختلف الأنشطة والخدمات التوعوية التي تقدمها الدائرة، والتي تتمثل في تنظيم الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات العلمية والجلسات النقاشية، بالإضافة إلى أنشطة الدائرة المجتمعية الموجهة إلى المجتمع بشكل مباشر منها، المبادرات المجتمعية ومنها "فرحة عيد" و "أنتم جنتنا" و "تحسين المسكن" والعناية بالأرملة، بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية التي تنظمها الدائرة 4 مرات على مدار العام.

جهات رائدة مجتمعياً

ومن جانبه، أشار العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، إلى أن الشرطة المجتمعية تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التوعية المجتمعية، من خلال الزيارات المتبادلة لعقد المقارنات المعيارية مع الجهات المتميزة، ولا سيما أن دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تعد أبرز الجهات الرائدة في الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية، والتوعية المجتمعية.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، أننا في إدارة الشرطة المجتمعية نحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بقيادة القائد العام؛ اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، الرامية إلى بناء علاقات الشراكة مع الجهات المتميزة ولا سيما تلك التي يرتبط مجالها بالمجتمع مباشرة، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات ومؤشرات الأداء والتوعية المجتمعية.

خطوات استباقية ووقائية

وبدورها تطرقت مريم القصير مدير إدارة التثقيف المجتمعي بالدائرة؛ إلى شرح البرامج التوعوية المجتمعية التي تقدمها الدائرة من خلال إدارة التثقيف المجتمعي، إذ تتمثل هذه البرامج في مجملها برامج تثقيفية توعوية ووقائية وإنمائية، وتسعى الدائرة من خلال ذلك إلى رفع المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية، سعياً للحد من انتشار الظواهر والمشكلات بخطوات استباقية ووقائية لما لها من أثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأوضحت القصير خلال حديثها، أن عادة ما يتم اغتنام أوقات المناسبات والفعاليات المجتمعية والمهرجانات التي تنظم من قبل الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال مهرجان القرائي للطفل، ومعرض الشارقة للكتاب، وكذلك خلال المناسبات العالمية كيوم التنمر، أو يوم الطفل، وغيرها من المناسبات التي تعد فرصة مثالية تغتنمها الدائرة لتوعية المجتمع.