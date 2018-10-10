هانس ساندي: نتطلع من "التجربة الفنية الإماراتية" التعاون مع هولندا

الشارقة 24:

خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في فندق ومنتجع شيراتون الشارقة، أعرب هانس ساندي القنصل العام الهولندي في دولة الإمارات، عن سعادته لتواجده في المؤتمر، مؤكداً أن دولة الإمارات متميزة في الشرق الأوسط لوجود أكثر من شركة هولندية على أرضها الطيب.

وأضاف القنصل، لـ "الشارقة 24"، أنه من خلال إطلاق "شمس" لمنصة للإنتاج والإبداع الإعلامي، المسمى مشروع "التجربة الفنية الإماراتية"، الأول من نوعه في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على مستوى الوطن العربي، تتطلع هولندا إلى تعزيز شراكتها الإعلامية وفي مختلف الأصعدة مع دولة الإمارات.