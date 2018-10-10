"إكسبو الشارقة" يبحث آفاق التعاون مع "لشبونة للمعارض"

الشارقة 24:

بحث مركز إكسبو الشارقة مع مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال صناعة المعارض، بالإضافة إلى فرص المشاركة في المعارض المتخصصة التي ينظمها الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، على هامش مشاركته ضمن البعثة الرسمية والتجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جمهورية البرتغال خلال الفترة 8-10 أكتوبر الجاري، حيث التقى ألكسندرا توريغاو مسؤولة التسويق في مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في إكسبو الشارقة، والمسؤولين في المركزين.

واستعرض سعادة سيف المدفع، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات، الثلاثاء، الدور الحيوي الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة كمنصة إقليمية رائدة تتيح للشركات الأجنبية عرض منتجاتها وخدماتها، وتعزيز حضورها وانتشارها على مستوى دولة الإمارات، ومختلف دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد المدفع أن رغبة مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات، تندرج في إطار سعي إكسبو الشارقة لتعزيز سمعته على المستوى العالمي والترويج لفعالياته الدولية وخدماته الرائدة، وتأتي في سياق حرص المركز على عقد الشراكات المُجدية مع نظرائه لجذب الفعاليات والمعارض العالمية للإمارة.

بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع أهم مراكز تنظيم المعارض وأشهرها، مشيراً إلى أن العاصمة البرتغالية لشبونة تحتل مرتبة مرموقة كأفضل المدن الأوروبية للتسوق كما تعتبر واحدة من بين أبرز دول العالم في استقطاب المناسبات والمؤتمرات العالمية الكبرى وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للمؤتمرات.

وأضاف المدفع، أن الاجتماع كان إيجابياً ولمسنا اهتماماً لافتاً إلى أن المركز استعرض أبرز الفعاليات التي ينظمها سنوياً، وقدّم شرحاً وافياً حول أبرز التسهيلات والخدمات التي يوفرها للعارضين، والتي عززت مكانته وسمعته كأحد أهم مراكز المعارض وبوابة أساسية لدخول الشركات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط.

وأشار المدفع إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لمركز إكسبو الشارقة 2018-2022، وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها، والذي يتضمن بناء شراكات مع الجهات الرائدة في تنظيم المعارض في مختلف دول العالم، والمشاركة في عدد من الأحداث الدولية المهمة، للاستفادة منها في الترويج لإكسبو الشارقة كأحد أبرز مراكز تنظيم واستضافة المعارض المتخصصة على مستوى المنطقة، وبما يدعم استراتيجية الشارقة في تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز ثقافي واقتصادي عالمي ووجهة مثالية لممارسة الأعمال والسياحة والسفر، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارة وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.