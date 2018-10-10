بلدية خورفكان توقع اتفاقية تعاون مع "الإمارات للمزادات"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وقّعت بلدية مدينة خورفكان اتفاقية تعاون مع "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة مهمة تسويق وبيع المركبات المحجوزة والمعدات في شبك الحجز التابع للبلدية عن طريق المزادات العلنية الإلكترونية.

وجاء توقيع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر البلدية، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وبيع المركبات المستعملة المتروكة والمهملة والمخالفة، التي تم حجزها وفق الأصول ومضى عليها المدة القانونية التي تجيز للبلدية التصرف بها.

وقّع الاتفاقية المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، وأحمد محمد عبد المنعم مدير العلاقات الحكومية في "الإمارات للمزادات"، بحضور مسؤولي الجانبين.

وأكدت المهندسة فوزية القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، أن توقيع الاتفاقية يندرج في إطار سعي البلدية إلى الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة والإسهام في تحقيق الاستدامة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضحت القاضي أن التعاون مع "الإمارات للمزادات" جاء بهدف الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وانطلاقاً من حرص البلدية على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال بيع المحجوزات لديها لتحقيق عوائد مالية يُمكن استثمارها في مجالات تنموية تخدم وتفيد المجتمع، إلى جانب إفساح المجال أمام الجهات والأفراد الراغبين بالاستفادة من المركبات والمعدات المحجوزة على أفضل وجه وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أعرب أحمد محمد عبد المنعم مدير العلاقات الحكومية في "الإمارات للمزادات"، عن تقديره للثقة التي أولتها بلدية مدينة خورفكان للشركة وتخويلها بمهام بيع المركبات المحجوزة لدى البلدية.

واعتبر أن الشراكة مع بلدية خورفكان تعد إضافة جديدة إلى قائمة شركاء "الإمارات للمزادات"، وتؤكد على سمعتها المتنامية وأدائها المتميز وخدماتها المتطورة والرائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

ولفت إلى حرص "الإمارات للمزادات" على بيع المركبات المحجوزة لدى البلدية، وفق أفضل الممارسات والمعايير وبشفافية وديناميكية عالية، وبسهولة متناهية وبأسعار تنافسية تحقق رضا البلدية والمتعاملين المهتمين بهذا النوع من المزادات.