خالد المدفع: التجربة الفنية الإماراتية مشروع رائد يثري المشهد السينمائي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن المدينة أطلقت مشروع التجربة الفنية الإماراتية، وهو مشروع رائد هدفه إثراء المشهد السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية.

وأضاف المدفع أن مشروع التجربة الفنية الإماراتية، سيعرض من خلال منصة إلكترونية يشارك فيها المبدعين من داخل الدولة أو خارجها للمساهمة في إنتاج وإعداد أفلام سنيمائية كبيرة.

وأشار رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، إلى أن هذا المشروع لاقي نجاحاً كبيراً في العديد من الدول، متمنياً أن يلقى نفس النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة.