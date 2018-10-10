"استشاري الشارقة" يوظف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني

الشارقة 24:

اطلعت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف خطط وبرامج المجلس، وما أعدته الأمانة العامة للمجلس من مشاركة في أسبوع "جيتكس" للتقنية، بحضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

ومن شأن مشاركة المجلس، والتي تأتي في سياق منصة حكومة الشارقة، أن تبرز أهم المبادرات والإنجازات التقنية للمجلس وتسلط الضوء على مسيرة عمل المجلس في مجال التحول الرقمي لخدمة العمل البرلماني، وجعل المجلس بيئة ذكية في كافة مفردات العمل الداخلي والتواصل الخارجي.

ويطلق المجلس الاستشاري عدداً من الخدمات التي تتفق مع رؤيته في دعم أعمال الأمانة العامة للمجلس لما فيه خدمة للأعضاء والجمهور، من خلال بوابة برلمانية وبوابة الجمهور بجانب توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، انسجاماً مع رؤية الدولة وتوجهاته الذكية.

وفي هذا السياق أكدت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حرصها على دعم جهود الأمانة العامة في إطلاق العديد من الخدمات الذكية، المصممة بهدف تبسيط أعمال الأعضاء والأعضاء، وخلق بيئة مبتكرة تلبي احتياجات العمل البرلماني، بجانب التواصل مع المواطنين، وأشارت إلى أن المعرض سيتح فرصة التعرف على الخدمات الجديدة للمجلس وأشكال تطبيقاتها.

بدوره أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس إلى مواصلة الأمانة العامة لتعزيز جهودها في تطوير منظومة العمل، وفق مراحل تضمن أداءً فاعلاً لخدمة رؤية المجلس كبرلمان محلي يواكب التقنيات الحديثة، والتي يقدمها للأعضاء وللجمهور، وأعرب عن تقديره لدور سعادة خولة الملا ودعمها الكبير في تحقيق أعلى معدلات الأداء من خلال تطبيق البرامج الحديثة.