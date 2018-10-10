"سياحة الشارقة" تطلق "مشروع الأبواب الخيالية" في جيتكس 2018

الشارقة 24:

تماشياً مع مبادرة الحكومة الذكية لحكومة دولة الإمارات، وخطة الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، تشارك "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" ضمن جناح إمارة الشارقة إلى جانب 36 جهة حكومية من الإمارة في "معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، الذي ينطلق بدورته الـ 38 في إمارة دبي من 14 وحتى 18 اكتوبر الجاري وذلك ضمن جناح إمارة الشارقة.

وتهدف مشاركة الهيئة إلى استعراض إنجازاتها التقنية وخدماتها ومبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهميّة التحول الرقمي في تسهيل وصول المعلومة للسائح بشكل تفاعلي وفعّال وعلى مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتويجاً لرؤيته في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية.

وتستعرض الهيئة هذا العام حزمة من خدماتها الابتكارية ومشاريعها النوعية التي أطلقتها تجسيداً لـ "رؤية سياحة الشارقة 2021" الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي في إمارة الشارقة، عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الذكية للسياح والمنشآت السياحية والجهات المعنية في الإمارة، وتشمل هذه المشاريع كل من "الأبواب الخيالية" و"نشاطات في الشارقة بتقنية 360" و"الشاشة التفاعلية السياحية" و"نظام تصاريح مركبات السفاري".

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، أن مشاركة الهيئة في معرض جيتكس للتقنية الحدث الأكبر والأهم في المنطقة في مجال التقنيات الحديثة والمتطورة، هي فرصة لتعريف الجمهور بأحدث التجارب التقنية والمشاريع المبتكرة التي أطلقناها في عدّة مجالات شملت تطوير الحلول السياحية للمعنيين بالقطاع ولزوار الإمارة، من خلال تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة التي تجعل تجربتهم استثنائية.

وأضاف، أن أهميّة المشاركة تكمن بالاستفادة من أبرز ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع القطاعات التنموية وعلى رأسها القطاع السياحي، إذ تحرص الهيئة على مواكبة التطور التقني بشكلٍ مستمر وتوفير أفضل الخدمات الذكية بهدف الوصول إلى رضا الزوار والمتعاملين وتحقيق سعادتهم، فضلاً عن تعزيز وتسهيل تجربتهم السياحية بطريقة سهلة ومميّزة.

وستسلط الهيئة الضوء على هامش مشاركتها على تطبيق "مشروع الأبواب الخيالية"، التطبيق الذكي الذي يعطي المستخدم القدرة على المشي داخل أبواب خيالية باستخدام تقنية الواقع المعزز بالإضافة إلى أفلام 360 درجة ليجد نفسه داخل مدن إمارة الشارقة كما وكأنه هناك.

وأطلقت الهيئة أيضاً "نشاطات في الشارقة بتقنية 360"، وهي عبارة عن عدة أفلام لنشاطات متنوعة مثل القفز بالمظلات، ومركبات السفاري الرملية، والتجديف بالزوارق، وغيرها، التي تعطي السائح الشعور والحماس وكأنه يقوم بهذه النشاطات بنفسه.

كما ستستعرض الهيئة النسخة الجديدة من مبادرة "الشاشة التفاعلية السياحية"، وهي شاشة مشاهدة ضخمة بتصميم حديث وعصري وميزات تثري تجربة السائح، وهي متواجدة في أكثر من 70 موقعاً سياحياً، ومختلف مناطق إمارة الشارقة والمعارض الخارجية.

إلى جانب مشروع "نظام تصاريح مركبات السفاري" النظام الذكي لتسجيل مشغلي رحلات السفاري الصحراوية وإصدار، وتجديد تصاريح مركبات السفاري عن طريق نظام ذكي يسهل كافة الإجراءات ليقلل الوقت والجهد حتى توصيل ملصق التصريح إلى مكاتبهم دون الحاجة للوصول لمكاتب الهيئة.

ويشمل النظام إجراءات التفتيش والمخالفات مع تنبيه مشغلي رحلات السفاري في حال وجود أيّة مخالفة ليتم دفعها عن طريق النظام أو نظام دفع مخالفات الشرطة.