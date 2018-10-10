مدينة الشارقة للإعلام تكشف عن مشروع "التجربة الفنية الإماراتية"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص إمارة الشارقة، على تطوير العمل الإعلامي وتعزيز شراكتها مع كبرى المؤسسات والجهات الدولية بما يتوافق مع استراتيجية الشارقة الإعلامية، ويساهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في فندق ومنتجع شيراتون الشارقة بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين في إمارة الشارقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك للإعلان عن التعاقد مع شركة أرب فورمات لاب، والذي تم خلاله الكشف عن مشروع "التجربة الفنية الإماراتية" المشروع الأول من نوعه في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مستوى الوطن العربي.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن الإمارة ماضية بتحقيق رؤيتها الإعلامية، لافتاً إلى العديد من المشروعات والمبادرات النوعية والإبداعية التي تعمل عليها الشارقة، وتلبي متطلبات القطاع الإعلامي، وتساهم في نقل رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورها الإعلامي المتميز على الخريطة العالمية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الريادة في الابتكار من مرتكزات العمل في مدينة الشارقة للإعلام "شمس" التي رسخت خلال فترة وجيزة مفهوما جديداً للمدن الإعلامية انعكس على إيجاد بيئة إعلامية محفزة وجاذبة للإبداع، لتجسيد مقومات المدينة الإعلامية الشاملة والمستدامة.

من جهته لفت سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إلى أن المدينة قد جاءت لتشكل دافعًا لنمو وازدهار الشركات الإعلامية والإبداعية، إذ نتطلع وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتصبح هذه المدينة مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة ضمن مجتمع حيوي وبيئة مثالية للريادة والابتكار.

وأضاف المدفع أن تأسيس هذه المدينة يعتبر تحولاً في مفهوم المناطق الحرة ولكونها تمثل نموذجاً للمدن الحرة الذكية، ولكونها تشكل قيمة مضافة لرصيد إمارة الشارقة الهائل في الإعلام والمعرفة والفكر والثقافة، يأتي لقاؤنا اليوم للكشف عن واحد من أبرز العقود التي أبرمتها مدينة الشارقة للإعلام "شمس" مع شركة أرب فورمات لاب الرائدة في تطوير الإنتاج والمحتوى العربي التلفزيوني والسينمائي، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية لصناعة السينما وتنمية كادر الشباب الإماراتي والعربي المتخصص في كافة مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بمختلف تخصصاته، إلى جانب تحفيز الشركات الناشئة وتدريبها على المدى الطويل، وهو ما يعكس هدفنا الاستراتيجي من خلال تنفيذنا لمشروع "التجربة الفنية الإماراتية"، الذي تطلق من خلاله مدينة الشارقة للإعلام وللمرة الأولى في العالم العربي سينما يصنعها الجمهور.

وشدد رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، على أن في هذا المشروع الفريد من نوعه سيعمل فريق من المبدعين المحترفين في صناعة الأفلام على إلهام المبدعين الحالمين بدخول عالم السينما مؤكداً أن هذا المشروع سيطلق فيلماً سينمائياً إماراتياً يصنعه الجمهور ضمن مجتمع تفاعلي من المواهب الواعدة في دولة الإمارات، تتنافس في كتابة السيناريو والتمثيل والإخراج، كما تتنافس في تقنيات الصوت والتصوير والإضاءة والتأليف الموسيقي والجرافيك وتصميم الديكور.

وأضاف أن هذا المشروع سيتضمن حدثاً سينمائياً لتكريم الفائزين، إلى جانب فعاليات تدريبية متخصصة وورش عمل، علماً بأن هذا المشروع قد تم تنفيذه في عدد من دول العالم، وقد لاقى نجاحاً باهراً وحاز على العديد من الجوائز العالمية.

من جهتها عبرت خلود أبو حمص رئيس مجلس إدارة شركة أرب فورمات لاب، عن سعادتها بأن تكون الشركة جزءاً من رؤية مدينة الشارقة للإعلام "شمس" في جهودها المثمرة لتأسيس مركز عالمي للإبداع الإعلامي في المنطقة، وتنميتها للكادر الشبابي المحلي واحتضانها للشركات الناشئة في مجال صناعة الأفلام لبناء مجتمع حيوي مليء بالمعرفة والابتكار.

وأكدت أبو حمص في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي أن هذا المشروع الحائز على جوائز عالمية في مجال تطوير المحتوى السينمائي قد تم تطبيقه من قبل في عدة دول حول العالم منها على سبيل المثال هولندا، الصين، كوريا، جنوب أفريقيا وتركيا، حيث لاقى نجاحاً باهراً واهتماماً عالمياً غير مسبوق، وأصبح بنية أساسية لإطلاق مواهب جديدة في كل مجالات صناعة السينما.

وأضافت: لا شك أنه بإصدار أول منصة رقمية عربية ملتزمة بتطوير صناعة السينما على المدى الطويل، نكون قد بدأنا بحصد نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي ستتضمن أيضاً إصدار أول فيلم سينمائي إماراتي، إقامة ورش تدريب متخصصة في السينما العربية، كذلك تنظيم أول حفل أوسكار عربي سنوي لتكريم المبدعين في مجالات الكتابة، والإخراج والتمثيل والتصوير والإضاءة والتصميم والموسيٍقى والجرافيك.

واختتمت رئيس مجلس إدارة شركة أرب فورمات لاب كلمتها بالتأكيد على أن هذا المشروع ما هو إلا خطوة تواكب ما تشهده إمارة الشارقة من اهتمام بالإعلام، الأمر الذي يعكس الرؤية الحضارية والدور الريادي الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.