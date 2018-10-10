سلطان بن أحمد: "التجربة الفنية الإماراتية" يكتشف المواهب الشابة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في فندق ومنتجع شيراتون الشارقة، مؤتمراً صحافياً، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين في إمارة الشارقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام، للإعلان عن التعاقد مع شركة أرب فورمات لاب، للكشف عن مشروع "التجربة الفنية الإماراتية"، المشروع الأول من نوعه في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مستوى الوطن العربي.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص إمارة الشارقة على تطوير العمل الإعلامي، وتعزيز شراكتها مع كبرى المؤسسات والجهات الدولية، بما يتوافق مع استراتيجية الشارقة الإعلامية، ويساهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن "شمس" شهدت توقيع اتفاقية مع وجهة مهتمة في صناعة الأفلام بهدف اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة في صناعة الأفلام، سواء من ممثلين أو كتاب ومعدين.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أنه من خلال هذا المشروع الذي تم اطلاقه، سوف يتم اكتشاف مواهب وطاقات شابة موجودة في دولة الامارات العربية المتحدة لإنتاج الأفلام المميزة، مؤكداً نجاح هذه المبادرة في العديد من الدول، بدأت من هولندا واستمرت لتحقق نجاحاً ملحوظاً.

وتمنى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في ختام حديثه، التوفيق لمشروع "التجربة الفنية الإماراتية" ونجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة.